Сигналите ви: Опасни дървета в София, някои надничат в домове

След валежите и силния вятър през последните дни получихме множество сигнали в платформата на Helpbook.info за опасни дървета в различни райони на столицата. Проблемът никак не е за подценяване, тъй като с настъпването на зимния сезон нещата неминуемо ще се влошат.

В кв. „Христо Смирненски“ дърво достига до петия етаж на блок, като клоните му при всеки по-силен вятър се удрят в прозорците, тъй като расте в непосредствена близост до сградата.

„Моля, да бъде извършен оглед от компетентен служител на общината и при необходимост да бъдат предприети мерки – подрязване на дървото, за да се предотвратят инциденти.“ (Целият сигнал вижте тук)

Сигнализираха ни и за множество опасни дървета в кв. „Триъгълника“:

"Става въпрос за силно наклонени стари дървета, които при силен вятър издават буквално апокалиптични звуци! На няколко пъти падаха големи клони, Слава Богу без пострадали!". (Целият сигнал вижте тук)

В район „Слатина“ съществува сериозна опасност за преминаващи пешеходци, паркирани автомобили и имущество, заради черница, за която са подавани сигнали през годините: „Дървото е в изключително лошо състояние – част от ствола е изгнил, има множество сухи клони и реална опасност от падане. При силен вятър преди няколко години голям клон се откърши. Само по случайност тогава не пострада човек.“ (Целият сигнал вижте тук)

От друга страна наш потребител недоумява поради какви причини са отрязани две големи напълно здрави тополи на изхода от метростанцията към „Младост“2. Отправени са въпроси към общината в очакване на отговор какви са били мотивите за тази безсмислена сеч и защо действията по премахване на дърветата са извършени в почивен ден. (Целият сигнал вижте тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.