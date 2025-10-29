Бели пари за черни дни: Българинът спестява и за сватби, за погребения

Според проучване на изследователския център “Тренд” 1/4 от българите успяват да заделят от парите си. Увеличава се интересът към инвестиционното злато, сочи още прочуването, направено по по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Инвестиционният експерт Макс Баклаян съобщи в предаването “България сутрин”, че за една година със 170 хиляди се е увеличил броят на българите, които са започнали да спестяват пари. Те спестяват ежемесечно, макар и малка сума.

Бели пари за черни дни

Отново според проучването, българинът спестява за инцидент и спешни случаи. Една трета от българите спестяват за здравеопазване.

Почти 50% от хората спестяват за бъдещи почивки, тържества. “Спестяваме за сватби и погребения, за съжаление”, добави Баклаян пред Bulgaria ON AIR.

Експертът уточни, че вече 9% са хората, които спестяват за инвестиции и мислят как парите им да заработят за тях. "Банковите депозити остават най-силното скривалище за нашите пари. Българинът се замогва, не знае какво да прави с парите си и се насочва към банковия депозит. Знаят, че губят от инфлацията, но парите им са на сигурно място", обясни Баклаян.

Второто скривалище на парите са жилищата, 22% от българите спестяват в имоти. Все пак се наблюдава спад от 4% в броя на хората, които имат доверие в имотите. Също с 4% намалява броят на хората, които вярват, че чуждата валута ги пази от инфлацията.

Доверието на хората в инвестицията в злато също се покачва. "Инфлацията е твърде висока и хората усещат как парите им се изпаряват. Оттам е насоката към инвестиционното злато", заяви Баклаян.

Експертът добави, че с една трета е нараснал броят на българите, които купуват инвестиционно злато.

На трето място сме в ЕС по покупки на глава от населението. 140 хиляди българи влагат пари в ценния метал.

Как да се предпазим от инфлацията

Баклаян е на мнение, че хората разбират все по-добре как да се предпазят от инфлацията. Спестяващият българин е загубил около 150 млн. лв. за една година заради инфлацията. 11% от българите смятат, че бижутата са добра инвестиция и ги пазят от инфлация. Но там надценката за самото бижу я губим, защото тя е сантиментална, но не и инвестиционна.

Баклаян отбеляза, че спестяването ни зависи от доходите, но трябва да научим съзнанието си, че създаваме повече, отколкото консумираме месечно.

"Важно е вашият стандарт на живот да расте по-бавно от доходите ви. Спестяването е инвестиция във вашето бъдещо благоденствие, то не е лишаване днес", подчерта Баклаян.

В момента, в който разберем как да инвестираме първите 10 лв. за да ни носят доходност, това се превръща в навик и нещо, което ни привлича. Най-хубавият вариант е парите да работят за нас докато спим. Жените пестят повече от мъжете, завърши Баклаян.

Гледайте видеото с целия разговор.