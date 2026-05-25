„Публиката слушаше без дъх, а после избухваше“: Лили Иванова с втори концерт в зала „Олимпия“

Аз не съм оратор, аз съм певица. Тази вечер показах моето изкуство. За мен беше невероятно удоволствие. Аз съм щастлива. Тези думи Лили Иванова сподели на специално събитие, броени минути след като на 24 май вечерта изнесе втория си самостоятелен концерт в легендарната парижка зала „Олимпия“.

В продължение на почти два часа най-голямото в българската поп музика представи някои от най-големите си хитове, заедно с нови песни. Публиката, изпълнила залата до краен предел, ставаше след всяко изпълнение, скандирайки „Лили!“. За този гастрол тя се върна и към заглавия от своя репертоар, които не е пяла от години – „Ела“, „Малка част от мен“, „Какво си ти“, „Ти дойде“. Своеобразна кулминация бе финалът, поставен със знаковите парчета „Щурче“, „Детелини“, „Ветрове“, Camino и „Присъда“ („Последната ми дума ще е песен“). Новото този път бе и едно леко по-джазово звучене на аранжиментите, направени от Ангел Дюлгеров.

Феновете

„Това не беше просто концерт, а урок по сценично присъствие. Лили всеки път доказа, че не разчита на носталгия, а на абсолютен професионализъм и непрекъснато развитие“, коментира пред БТА просълзена дама. По думите ѝ „Олимпия“ не е виждала такава публика – хората ставаха на крака след всяка песен не от учтивост, а от истинско възхищение. „Имаше усещане за общност между сцената и залата, сякаш всички преживявахме едно и също емоционално пътуване“, добави тя.

„Най-впечатляващото е, че Лили Иванова продължава да звучи актуално. Новите песни стояха напълно равностойно до класики като „Ветрове“ и „Детелини“. Това е белег на артист, който не живее в миналото си“, допълва българин, който от години живее в Париж, но всяка години пътува до София, за да слуша своя идол. Сега е щастлив, че тя отново е във френската столица.

„Имаше нещо много впечатляващо в контраста между баладите и бурните овации след тях. Публиката буквално слушаше без дъх, а после избухваше“, коментира французин. Според него този концерт показа не само респект към една голяма кариера, но и рядката способност на артист от подобен ранг да продължава да рискува творчески.

Още дълго в Париж ще отеква музиката на Лили...

„Искам да благодаря най-искрено на Лили Иванова за всичко, което ни дари тази вечер. За възможността да преживеем този уникален момент, за енергията, настроението, обичта, с която взриви залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала „Олимпия“, каза посланикът на България в Париж – Радка Балабанова-Рулева.

„С вашата упоритост, с голямото си сърце, с безкомпромисния стремеж към съвършенство, вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме днес“, каза Рулева.

Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, нарече Лили Иванова българската Тина Търнър. Каза, че нито за миг не се е поколебал, че нейното място е в зала, в която са пели Едит Пиаф, The Rolling Stones и The Beatles.

Лили Иванова припомни, че първото ѝ участие в „Олимпия“ е преди 17 години. Водещата на събитието Силвия Лулчева цитира италианска поговорка, според която няма две без три. „Значи ще има и трети концерт“, каза с усмивката актрисата.

Думи на Андрей Арнаудов, съпродуцент на биографичния филм за Лили Иванова, сякаш обобщиха вечерта: „Не помня да съм плакал толкова много, колкото в последните два часа. Този месец, в който се случиха много хубави неща за имиджа на България, най-прекрасното нещо, което може да го завърши, е този 24 май“.

В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“. В официалния сайт на „Олимпия“ певицата бе представена като „най-великата фигура в българската популярна музика“. „Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които са платинени“, пише в анонса за концерта. „Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете – поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен“, се казва още в представянето.

Същата вечер стана ясно, че актрисата Виолина Доцева е избрана за главната роля във филма „Лили – любовта е живот“, а снимките започват през април.