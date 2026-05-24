Защо европейските домакинства изхвърлят толкова много храна?

Европа хаби огромни количества храна, докато милиони хора по света гладуват. Войните в Украйна и Близкия изток са притиснали веригите за доставки. Кризата с разходите за живот е тласнала много семейства до ръба.

Без укрепване на екологичната устойчивост, устойчивостта на веригите за доставки и достъпността на домакинствата, рисковете за продоволствената сигурност ще се увеличат значително. И все пак домакинствата все още изхвърлят огромни количества годна за консумация храна. Това не е просто разхищение. Това са загубени калории, загубени пари и нарастващ климатичен проблем.

Новият анализ на The Conversation върху европейските домакинства установява, че те изхвърлят повече от 70 кг храна на човек всяка година. Според нашите изчисления, базирани на средните хранителни отпадъци за ЕС и Обединеното кралство и настоящото общо население, през 2025 г. в Европа и Обединеното кралство са били изхвърлени приблизително 69 милиона тона храна. Но това е глобален проблем: по целия свят през 2022 г. - последната година, за която имаме данни - домакинствата, търговията на дребно и хранителните услуги са изхвърлили 1,052 милиарда тона.

Европейската комисия съобщава, че едно домакинство от четирима души би спестило 400 евро годишно от храна, която в крайна сметка се разхищава. Но проблемът не е само в парите. Основните двигатели на разхищението на храна са липсата на знания и разбиране, както и здравословните опасения относно уж изтекли храни, плюс увеличаването на консумацията на храна за удобство.

Ето защо европейците разхищават храна и какво трябва да направим по въпроса.

Пазаруване: защо купуваме повече, отколкото ядем

Промоциите и паническото пазаруване подтикват хората да купуват повече, отколкото им е необходимо. Офертите за многократни покупки, три за две и офертите "купи едно, вземи едно безплатно" подтикват купувачите да вземат повече, отколкото им е необходимо. Натискът от време и пазаруването, докато са гладни, влошават това. Анализ показва, че планирането е важно: хората, които проверяват хладилника си и пазаруват със списък, разхищават по-малко.

Дизайнът на дребно играе ключова роля. Големите размери на опаковките и ограничените възможности за малки порции означават, че домакинствата купуват храна, която не могат да довършат. Отстъпките за продукти с почти изтичащ срок на годност могат да помогнат, но само ако купувачите имат план да използват или замразят храната. Подтиците на дребно трябва да бъдат съчетани с домакински инструменти, а не да се оставят на случайността.

След като храната е вкъщи, ежедневното управление определя дали ще бъде изядена или изхвърлена. Объркването относно етикетите с дата е основен двигател на предотвратимите отпадъци. Много хора третират "най-добър до" като предпазна граница. Те изхвърлят храна, за да избегнат риска от заболяване. Този страх надделява над вината за разхищението на храна. Простата яснота на етикетите би намалила бързо изхвърлянето.

Уменията за съхранение също имат значение. Замразяването, готвенето на партиди и рутините "първи влязъл, първи излязъл" (използване на най-старите запаси първо, като най-новите се използват последно) драстично намаляват развалянето. Замразената храна се хаби много по-малко от пресната. Обучението на основни техники за съхранение и бързо консервиране е решение с висока възвръщаемост и ниска цена.

Планирането на храната може да бъде трудно: съвременният живот е забързан - хората се хранят в движение и много от тях разчитат на удобни ястия. Тази култура на удобство увеличава разхищението. Социалните норми тласкат към купуване на твърде много храна. Домакинството, гостоприемството и желанието да се предложи избор карат домакинствата да готвят повече, отколкото им е необходимо. В някои култури изобилието е равно на грижа - и това води до повече неизядена храна, оставяна в чиниите.

Само доходът не обяснява модела. Анализът не открива проста връзка между националния БВП (стандартната мярка за размера на икономиката и на икономическия растеж) и разхищението на храна в домакинствата. По-богатите страни могат да разхищават по-малко, но връзката е непоследователна и се формира от местните навици, туризма и методите за измерване. Истинските двигатели са поведенчески и контекстуални.

Следващи стъпки

Проучването посочва три ясни начина за укрепване на политиката и изграждане на устойчивост на веригите за доставки на храни чрез намаляване на разхищението.

Първо, коригирайте сигналите. Стандартизирайте етикетите с дати и проведете кампания за обществена информация. Когато хората разбират разликата между качество и безопасност, те изхвърлят по-малко.

Второ, променете практиките на търговията на дребно. Насърчавайте по-малки размери на опаковките, формати за многократно затваряне и съобщения в промоциите, за да насърчите артикулите да бъдат замразявани за бъдеща дата. Стимулирайте супермаркетите да продават несъвършени продукти и да определят ясни цени на стоки с почти изтичащ срок на годност, за да насърчите хората да ги купуват.

Трето, подкрепяйте директно домакинствата. Финансирайте курсове по готвене в общността, кампании за управление на хладилници и прости цифрови инструменти, които проследяват какво има в дома. Инвестирайте в събиране на храна от улицата и обработка на храната, така че неизбежните отпадъци да бъдат отклонени от депата.

Никоя една-единствена политика няма да реши проблема с хранителните отпадъци в домакинствата. Интервенциите трябва да съчетават реформа на търговията на дребно, ясна регулация и подкрепа за потребителите. Те трябва да бъдат съобразени с местните култури и типове домакинства и предназначени да укрепят поддържането на продоволствената сигурност, бързо намаляване на хранителните отпадъци в домакинствата чрез насърчаване на ясни етикети, по-интелигентно пазаруване и по-добро съхранение. Малките промени у дома водят до големи спестявания за планетата и за семейните бюджети.

Следващата стъпка е проста: разработете политики, които работят за хората там, където живеят, пазаруват и готвят. Това не само намалява хранителните отпадъци - ние също така ще спестим пари, емисии и достойнство (като дадем възможност на хората да имат достъп до храна и да я използват без срам или осъждане и без нужда от благотворителни хранителни банки).

Всичко това повишава нашата продоволствена сигурност. Решенията са практични, евтини и готови за мащабиране. Няма време за губене.