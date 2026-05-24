Намаляването на бюста става все по-популярна процедура

Ранвия все още е преследвана от спомена как продавач на сладолед ѝ е подсвирнал, когато е била на 11 години. Няколко години по-рано тя е навлязла в пубертета и тогава, според нея, размерът на гърдите ѝ е започнал да влияе върху начина, по който е била възприемана - и как е виждала себе си.

В училище момчетата ѝ давали прякори заради гърдите ѝ, докосвали ги и ги стискали без съгласие.

"Бях още дете", казва Ранвия, "но изведнъж се появиха тези две части на тялото, които привличаха внимание, за което не бях емоционално готова."

Израснала в южноазиатско семейство в Лестър, Ранвия си спомня срама, който е изпитвала, че не може да се облича по същия начин като приятелите си от гимназията.

"Не можех да нося определени дрехи, защото гърдите ми стърчаха", казва тя пред BBC. "Майка ми ахваше и казваше: "Не можеш да носиш това."

Имаше и физическо въздействие. Ранвия имаше болки в гърба, презрамките на сутиена ѝ се забиваха в нея, а упражненията бяха трудни. Нейното ADHD също означаваше, че "сензорната и емоционална интензивност от постоянното осъзнаване на тялото ми беше непоносима".

На 25-годишна възраст, тежаща 50 кг и с гръден кош 32JJ, Ранвия достигна точката на счупване.

Спасителният ѝ пояс, казва тя, бил откриването на група за намаляване на гърдите във Facebook. Чрез тази група, с близо 6000 членове, тя направи по-голямата част от проучването си за процедурата, докато чакаше отговор от личния си лекар за операция в NHS.

"Отново и отново виждах жени да казват едно и също нещо: "Иска ми се да го бях направила по-рано", казва Ранвия.

Шест месеца след лекарския преглед и без никаква информация от NHS, тя реши да се обърне към частна клиника.

Няколко месеца след операцията си, на Ранвия е било казано, че отговаря на условията за операцията по Националната здравна служба (NHS) заради ниския си ИТМ - нещо, което се случва само при "изключителни обстоятелства", според хирурга на гърдите Линдзи Хайтън.

Ранвия е една от хилядите жени във Великобритания, които са платили за частно намаляване на гърдите - все по-популярна процедура, според Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи (BAAPS).

"Когато се събудих след операцията и погледнах надолу, видях стомаха си за първи път", споделя тя. "Разплаках се. Носех тази физическа и емоционална тежест толкова години - и изведнъж видях себе си."

Данните от BAAPS през април показват, че за първи път броят на хората, подложени на процедури за намаляване на гърдите и премахване на импланти, е надминал тези, които са избрали по-големи гърди.

Броят на уголемяванията на гърдите в Обединеното кралство през 2025 г. е намалял с 8%

Президентът на BAAPS, Нора Нюджънт, смята, че данните отразяват "по-широко отклонение от преувеличените извивки към по-естествен силует - такъв, който по-добре допълва активния начин на живот и продължаващия възход на спортно-обувната мода".

Увеличението на лекарствата за отслабване също е причинило "тенденция към много по-малки тела", според проф. Мередит Джоунс, водеща на подкаста The Beauty Chronicles.

Хайтън, консултант по гърди в NHS в Манчестър, която също така извършва частни операции на гърди, казва, че тази промяна е "донякъде" обусловена от тенденциите, но приоритетът за повечето жени в днешно време е функцията - да могат да се движат и да се чувстват уверени.

54-годишната Сю от Голям Манчестър чувства, че е надраснала имплантите си, които си е поставила след години кърмене.

"Просто се усещаха много тежки", казва Сю. "Исках да се върна към форма и чувствах, че тези неща просто са залепени."

Но частните операции на гърди не са евтини, като цените варират в различните части на страната.

В Манчестър Сю платила около 9 500 паунда, за да премахне имплантите си през 2025 г. Докато операцията за намаляване на бюста на Ранвия ѝ струвла приблизително 8 000 паунда, които тя плащала на месечни вноски в продължение на три години.

NHS съобщава, че частната процедура за намаляване на бюста във Великобритания струва "около 6 500 паунда", без да се включват консултациите или последващите грижи. Намаляването се счита за козметична процедура в NHS и макар че е достъпна, Хайтън казва, че е "почти невъзможно" да се получи. Насоките на NHS казват, че може да имате право на операция за намаляване на гърдите, ако гърдите ви причиняват здравословни проблеми и ако други опции - като професионално подбран сутиен - не са помогнали. Размерът на гърдите, теглото и общото здравословно състояние също могат да бъдат взети предвид.

"Процесът е просто оцеляване на най-силните", казва Хайтън. "Въпросът е кой е достатъчно настоятелен, достатъчно образован, за да доведе процеса докрай. И тогава в крайна сметка отговорът обикновено е "Не".Очевидно има трудности с финансирането в NHS, но мисля, че на това е лесно да се каже "не".

Тя вярва, че когато жените страдат от ясни физически симптоми в резултат на големи гърди, намаляването трябва да се признава за функционална хирургия, "а не да се отхвърля като козметична".

BBC е във връзка с повече от дузина жени, които са се подложили на частна операция за намаляване на гърдите през последните няколко години.

Кейти от Стокпорт казва, че животът ѝ преди операцията е бил "доминиран от размера на нейните гърди". След като е била отхвърлена от NHS, частна хирургия е премахнала 3 кг - същото тегло при раждане като на първото ѝ дете.

Синди от Норич казва, че на 16 години лекар ѝ е казал: "Започнете да спестявате за операция, защото NHS няма да ви помогне". Сега тя е запалена посетителка на фитнес и казва:

"Гърдите ми вече не са залог в ежедневните решения, които вземам за живота си."

36-годишната Риан е влагала по 10 паунда седмично в спестовна сметка от 21-годишна възраст, за да плати за операцията си през 2025 г. Сега тя може да тренира с тежести и да бяга четири пъти седмично.

Мишел от Ърмстън си спомня как гърдите ѝ са били опипвани на 28-ия ѝ рожден ден.

"Не излизах известно време след този инцидент", казва тя. "Намаляването на гърдите никога не е било въпрос на суета или имидж, а на качество на живот."

Операцията за намаляване на гърдите промени живота на Мишел, твърди тя.

Трудността при достъпа до операция за намаляване на гърдите чрез NHS и цената на частното лечение са увеличили броя на жените, пътуващи в чужбина за по-евтини процедури, казва Хайтън.

Алекс - не е истинското ѝ име - платила 16 500 паунда за намаляването си в центъра на Лондон в края на миналата година, което премахна 4,2 кг от гърдите ѝ. Тя смята, че операцията ѝ е била особено скъпа заради размера на гърдите ѝ - които бяха с чашка K - и защото хирургът ѝ е смятан за "Микеланджело на гърдите".

Алекс е била активна във Facebook група с хиляди жени, обсъждащи пътуване из Европа за процедурата - и е обмисляла да отиде в чужбина. Но докато е била изкушена от оферта от около 4000 паунда за операция за намаляване на гърдите в Литва, тя се е чувствала "ужасена" от идеята да има медицински проблеми по време на полета за вкъщи.

Ако възникнат усложнения, това често става проблем на NHS, когато хората се върнат във Великобритания, казва Хайтън.

Различните начини за достъп до операция за намаляване на гърдите - независимо дали чрез NHS, частно или в чужбина - са широко документирани в социалните медии.

Алекс казва, че познава жени - приятелки на приятели и други, които е виждала във вирусни TikTok профили - които отчаяно се нуждаят от операцията, но не могат да си позволят да се подложат на частна операция и вече са били отхвърлени в NHS.

"Доста е разочароващо да се опитваш да обясниш на някого защо това е толкова важно и как не е козметично", казва Алекс. „"о ако, знаете ли, имате наистина болезнен глезен или наистина болезнена ръка, ако това влияе на ежедневието ви, трябва да се оперира."

За Ранвия, която говори с BBC след тренировката си във фитнеса в понеделник вечер - нещо, което никога не е правила преди намаляването на гърдите си - има много по-дълбоко значение от простото постигане на определен външен вид.

"Това не е просто козметична тенденция или проста история преди и след", казва Ранвия. "За много жени намаляването на гърдите е свързано с възстановяване на комфорта, безопасността, увереността и собствеността върху собственото тяло."