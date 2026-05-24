Салах изигра последния си мач с "Ливърпул"

Ливърпул и Брентфорд завършиха 1:1 в двубой от 38-ия, последен кръг на английската Висша лига. Срещата на "Анфийлд" предложи множество положения, драматични моменти и емоционално сбогуване с Мохамед Салах, който изигра последния си мач с червената фланелка.

Още в 4-ата минута домакините бяха близо до откриване на резултата. Ибрахима Конате се пребори за позиция след корнер и отправи точен удар с глава, но стражът на гостите реагира отлично и спаси.

В 19-ата минута Мохамед Салах бе на сантиметри от великолепен гол от пряк свободен удар, след като разтресе лявата греда. Малко по-късно Райън Гравенберх стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина малко над напречната греда.

Натискът на "червените" продължи, а в 22-ата минута Доминик Собослай проби впечатляващо през защитата на Брентфорд, но завършващият му удар от близка дистанция премина покрай дясната греда.

Гостите също показаха зъби. В 38-ата минута Гравенберх овладя центриране отдясно и стреля опасно от границата на пеналтерията, но Келвин Келъхър блесна с феноменално спасяване с една ръка.

Само три минути по-късно младият Рио Нгумоха демонстрира техника и самочувствие, пробивайки до наказателното поле, но ударът му премина на сантиметри от дясната греда.

В 43-ата минута Брентфорд пропусна най-чистото си положение за първата част. Кевин Шаде засече отличен пас и стреля мощно отблизо, но Алисон показа класата си и спаси по впечатляващ начин.

След почивката Ливърпул най-накрая стигна до гол. В 58-ата минута Салах нахлу отдясно и с прецизно ниско центриране с външен фалц намери връхлитащия Къртис Джоунс, който отблизо реализира за 1:0.

Радостта на домакините обаче бе кратка. Само шест минути по-късно Брентфорд изравни, след като Кевин Шаде засече с глава центриране в наказателното поле и не остави шансове на Алисон – 1:1.

До края гостите търсеха победен гол, който можеше да ги изпрати в евротурнирите, но така и не успяха да създадат сериозни опасности пред вратата на Ливърпул.

В 74-ата минута дойде и най-емоционалният момент в двубоя. Мохамед Салах бе заменен в последния си мач за мърсисайдци, а целият "Анфийлд" го изпрати на крака с бурни аплодисменти.

В добавеното време Флориан Вирц можеше да донесе победата на Ливърпул, но Келъхър отново спаси. В последните секунди Брентфорд също пропусна златен шанс - Данго Уатара изпревари защитник и стреля с глава, но топката премина опасно близо до лявата греда.

