IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Балабанов от ИТН уверява: ДПС – Ново начало няма участие във властта

Ротацията се прави, за да има стабилност, посочи депутатът

29.10.2025 | 14:16 ч. 35
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Нормално е, когато има „правителство на малцинството“, то да среща и да търси подкрепа от политическите формации в парламента, каза Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН) пред журналисти в парламента. 

Реалността е, че "ДПС – Ново начало" не получава никаква власт – нито в изпълнителната, нито в законодателната, добави народният представител, цитиран от БТА.

"Какво по-прекрасно от това законодателната програма на трите партии да среща подкрепата на другите политически формации", попита той.

Свързани статии

"От "Има такъв народ" свършихме две много важни неща през последните седмици – с нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото „малцинство“ запази структурата си от три политически формации, а освен това предложихме интелигентен ход за ротацията на председателя на парламента“, допълни Балабанов.

По отношение на ротацията на председателя на Народното събрание Балабанов посочи, че тя се прави, за да има стабилност и да няма въпроси дали има напрежение в управляващото мнозинство. 

По отношение на бюджета, Балабанов заяви, че ще направят всичко възможно той да е такъв, какъвто трябва, защото това ще е първият бюджет в евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Станислав Балабанов ИТН ДПС-Ново начало ротация
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem