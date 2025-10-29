Балабанов от ИТН уверява: ДПС – Ново начало няма участие във властта

Нормално е, когато има „правителство на малцинството“, то да среща и да търси подкрепа от политическите формации в парламента, каза Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ (ИТН) пред журналисти в парламента.

Реалността е, че "ДПС – Ново начало" не получава никаква власт – нито в изпълнителната, нито в законодателната, добави народният представител, цитиран от БТА.

"Какво по-прекрасно от това законодателната програма на трите партии да среща подкрепата на другите политически формации", попита той.

"От "Има такъв народ" свършихме две много важни неща през последните седмици – с нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото „малцинство“ запази структурата си от три политически формации, а освен това предложихме интелигентен ход за ротацията на председателя на парламента“, допълни Балабанов.

По отношение на ротацията на председателя на Народното събрание Балабанов посочи, че тя се прави, за да има стабилност и да няма въпроси дали има напрежение в управляващото мнозинство.

По отношение на бюджета, Балабанов заяви, че ще направят всичко възможно той да е такъв, какъвто трябва, защото това ще е първият бюджет в евро.