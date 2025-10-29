IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Василев: Изборът на Назарян гарантира на ГЕРБ “домовата книга”

Борисов е неспособен да изпълнява предварителните си ангажименти

29.10.2025 | 17:07 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев направи коментар относно избирането на Рая Назарян за председател на 51-то Народно събрание.

“Изборът на Рая Назарян цели да гарантира на ГЕРБ “домовата книга“. Все повече изглежда, че Борисов е неспособен да изпълнява предварителните си ангажименти”, коментира в кулоарите на парламента Василев.

Според него лидерът на ГЕРБ ще “падне гръмовно напролет“. Според Василев Киселова е жертвана по “най-недостойния начин“. По време на дебата за оставката на Киселова били заявени жалки позиции от страна на БСП, добави депутатът. Василев посочи, че от МЕЧ са против избора на Назарян и не подкрепят такъв председател.

Лидерът на МЕЧ коментира и трите основни бюджета и ги определи като “камък в двора на БСП“. “Ако вдигнат осигурителната вноска, ако замразят майчинството за втората година, ако намалят минималната работна заплата или замразят максималния осигурителен доход, това е срещу политиката на БСП, с която тази партия е имала гласове“, обясни Василев.

Свързани статии

Народният представител посочи още, че в бюджета на НЗОК не е заложено увеличение на заплатите на лекарите.

На въпрос наложително ли е съкращаване на държавната администрация, Василев посочи, че е необходимо. “Това е неработеща администрация и 30–40% си клатят краката“, смята депутатът. По думите му ще се ликвидира избирателният апарат на партия ГЕРБ. “До голяма степен там е зависимият административен персонал, който гласува по поръчка“, допълни Василев.

По отношение на информация, че бившият външен министър Мария Габриел е преговаряла с Великобритания за изваждане на лица от санкционния им списък, Василев каза, че е “комично“. 

“Мария Габриел не е фигура, която може да си представим да води подобни преговори. Трябва да се доказват такива твърдения“, каза още лидерът на МЕЧ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МЕЧ Радостин Василев Рая Назарян председател НС бюджет БСП Киселова Бойко Борисов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem