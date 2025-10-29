Сабрутев: Бюджетът е "бухалка" и за средната класа

От "Продължаваме промяната" днес обявиха, че проeктобюджетите на НОИ и НЗОК са толкова лоши, че се надяват да са шега.

"Ние се надяваме този проект да не е реалност. Това, което виждаме, е, че се подготвя още един бюджет, с който ще се намалят доходите в България. Намаляват с 30 лв. минималната работна заплата, удрят хората с най-ниски доходи. Това е дежавю. По време на предишната бюджетна процедура се опитаха да откраднат по 22 лв. от българските пенсионери. Има още нещо - вдигане на пенсионните вноски с 2% - това означава, че ако взимате 2 500 лв., подготви се следващата година да платиш 600 лв. допълнителни осигуровки, ако взимаш 5 000 лв. - 1 200 лв.", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев пред Bulgaria ON AIR.

Според него трябва да се спре заделянето на милиарди към ББР.

"4,5 млрд. лв. са заделени за ББР, в същото време ние чуваме вдигане на пенсионните осигуровки и желание да се вдигнат и здравните осигуровки. Истината е, че в България не е необходимо да бъде вдигана осигурителната тежест. По време на нашето управление - рекордно вдигане на пенсиите, рекордно вдигане на данъчния кредит за работещи родители, без вдигане на данъци и без вдигане на осигуровки. Няма как да запазят текущите доходи и да върнат старите кражби", допълни депутатът.

Той е на мнение, че има кражби в както в социалните дейности, така и в здравеопазването.

"Последният бюджет на Асен Василев е за 2024 година, той завърши с 3% дефицит - точно колкото беше заложено. Всякакви оправдания, свързани с Асен Василев, са нерелевантни. В момента има 19 млрд. дефицит, без един лев да се върне за хората. Докато ние вдигнахме заплати, пенсии, майчински и детски, те в момента вдигат заемите на държавата. Надяваме се, че това, което ще видим официално, ще е различно от това, което ни се представи днес", подчерта гостът.

Той коментира и парите за младите лекари, като според него "това, което виждаме до момента, е едно голямо нищо".

Депутатът е категоричен, че в здравеопазването има огромни кражби.

Попитан дали ще подкрепят протеста на синдикатите в петък, народният представител отговори: "Разбира се, че ще ги подкрепим. Абсурдно е за пореден път те да удрят доходите с най-ниски доходи - миналата година бяха пенсионерите, сега са хората на минимална работна заплата. Но те са приготвили и "бухалка" за хората със средни и високи доходи - вдигат максималния осигурителен доход".

Вижте целия разговор във видеото