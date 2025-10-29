Бюджетът за 2026 г.: КНСБ и КТ "Подкрепа" организират протест в петък

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" организират в петък, 31 октомври, предупредителна протестна акция пред сградата на Министерския съвет. Това обявиха от двете синдикални организации. Протестът е "заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите", посочват синдикатите.

Акцията е насрочена за 9:00 ч., непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът за 2026 г.

По-рано днес КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че в проектобюджета е предвидено размерът на минималната работна заплата да бъде 605 евро вместо вече обявените 620 евро. Синдикатите предупредиха, че ако това се случи, ще бъде нарушено законодателството.

“Тези 180 евро на година, ако ги пречупим през малката потребителска кошница, означават 36 хляба по-малко, 10 кг сирене по-малко, 8 кори яйца по-малко и 7 кг месо по-малко”, коментира Любослав Костов от КНСБ.

От КТ “Подкрепа” изброяват няколко последствия от намалянето на МРЗ. Оттам предупреждават, че всички възнаграждения, обвързани с МРЗ, ще бъдат парализирани. Липсва базата за социалните плащания, твърдят още от синдиката. Според тях ще има и блокиране на действащите колективни трудови договори по отношение на възнагражденията, обвързани с МРЗ. Минималният осигурителен доход, който е с 30 лв. по-нисък от изчислената МРЗ съгласно Кодекса на труда, ще доведе до допълнителни загуби в бюджетите на НОИ и НЗОК, смятат от КТ “Подкрепа”.