Новини

Борисов за сделката с "Райнметал": Ще направим още един завод за средните калибри

Без редовни правителство нямаше да подпишем този договор, добави той

28.10.2025 | 13:00 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира подписването на сделката с "Райнметал". 

"Ще направим още един завод, за средните калибри", каза лидерът на ГЕРБ след след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. лева.

"Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели  - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че “и президентът Радев каза добро за тази сделка”.

"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ  - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", категоричен е бившият премиер. 

Райнметал договор завод Бойко Борисов
