IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Сделката с "Райнметал" е скок в индустриалната ни история

29.10.2025 | 22:07 ч. 8

България направи една от най-значимите крачки в съвременната си индустриална история. Германският гигант „Райнметал“ и държавното предприятие ВМЗ-Сопот подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество, което ще изгради завод за барут и боеприпаси у нас.

Новината идва на фона на засиленото търсене на боеприпаси в Европа и е част от усилията на НАТО и Европейския съюз да укрепят отбранителните си способности. За страната ни това означава не само инвестиция и нови работни места, но и връщане на България на картата на модерната военна индустрия.

На този фон Унгария, Чехия и Словакия ще формират антиукраински фронт. Очакването е, че Виктор Орбан ще се съюзи с Андрей Бабиш и Роберт Фицо. Така тримата лидери ще сближат позициите си преди срещите на европейските лидери, включително консултации преди форума на ЕС. 

За инвестициите в отбрана, възможностите на България и динамиката на войната в Украйна - дебат по темата в студиото на "Директно" с експерта по национална сигурност и отбрана доц. Георги Цветков и директора на софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова.

Гледайте целия разговор във видеото

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem