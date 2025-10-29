Сделката с "Райнметал" е скок в индустриалната ни история

България направи една от най-значимите крачки в съвременната си индустриална история. Германският гигант „Райнметал“ и държавното предприятие ВМЗ-Сопот подписаха споразумение за създаване на съвместно дружество, което ще изгради завод за барут и боеприпаси у нас.

Новината идва на фона на засиленото търсене на боеприпаси в Европа и е част от усилията на НАТО и Европейския съюз да укрепят отбранителните си способности. За страната ни това означава не само инвестиция и нови работни места, но и връщане на България на картата на модерната военна индустрия.

На този фон Унгария, Чехия и Словакия ще формират антиукраински фронт. Очакването е, че Виктор Орбан ще се съюзи с Андрей Бабиш и Роберт Фицо. Така тримата лидери ще сближат позициите си преди срещите на европейските лидери, включително консултации преди форума на ЕС.

За инвестициите в отбрана, възможностите на България и динамиката на войната в Украйна - дебат по темата в студиото на "Директно" с експерта по национална сигурност и отбрана доц. Георги Цветков и директора на софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова.

