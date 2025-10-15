Радостин Василев прогнозира предсрочни избори напролет

Най-вероятно отиваме на предсрочни избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят разбира, че е „оглозган“ и вече му е неприятно. Така председателят на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев коментира пред журналисти в парламента ситуацията в момента, след като днешното пленарно заседание се провали поради липса на кворум. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви снощи, че неговите депутати няма да правят повече кворум в залата.

"Мандатонсителят всъщност разбра, че е оглозган и му е неприятно Просто няма мнозинство, което дори десет пъти не може да осигури кворум. Поне стабилно такова мнозинство няма", коментира Василев.

"Днес на Председателския съвет бях решил да попитам Наталия Киселова – след като вече не е представител на най-голямата партия, не е ли по-добре просто да депозира оставката си, вместо да се мъчи да събира кворум в зала, който така или иначе беше ясно, че няма да ѝ бъде даден. Само че тя се усмихна, пожела ни приятна седмица, каза нещо за кафето си и направи някакви закачки", коментира Василев.

Според Василев предсрочен вот е реалистичен напролет, но кабинетът може и сега да подаде оставка, а мандатите да се раздават доста дълго време.

Най-вероятно до края на седмицата няма да има пленарни заседания, смята лидерът на МЕЧ. Според него няма мнозинство, което да не може 10 пъти да си осигури кворум в залата.

Ясно е, че с Цончо Ганев от „Възраждане“ правителство не може да падне, посочи Радостин Василев. Преди него пред медиите Ганев настоя за оставката на кабинета.Според МЕЧ "Възраждане" не са искрени в намерението си да искат вот на недоверие към правителството. Но, подчерта Радостин Василев, управлението няма да падне заради вота на „Възраждане“. Утре Костадин Костадинов може да каже, че заради него и „старлинк“ е излетял в Космоса, добави той.

Искането за оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова от нас, от „Възраждане“, нямаше ефект, докато не я поиска мандатоносителят, коментира по другата актуална тема председателят на МЕЧ. Предполагам, че тя чака подкрепа от „ДПС-Ново начало“, която да ѝ позволи да продължи да е председател на парламента, посочи депутатът.