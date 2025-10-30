IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Президентът Румен Радев назначи посланик в Бразилия

Указът е публикуван в извънреден брой на "Държавен вестник"

30.10.2025 | 15:29 ч. Обновена: 30.10.2025 | 15:47 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

С президентски указ Румен Радев e назначил Елеонора Димитрова Димитрова за посланик на Република България в Бразилия, съобщава БТА.

Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Свързани статии

По-рано през месеца бяха назначени още Димитър Михайлов Михайлов за посланик на България в Катар, Наталия Евгениева Узунова за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

президент Румен Радев указ посланик Бразилия външна политика
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem