Президентът Румен Радев назначи посланик в Бразилия

С президентски указ Румен Радев e назначил Елеонора Димитрова Димитрова за посланик на Република България в Бразилия, съобщава БТА.

Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

По-рано през месеца бяха назначени още Димитър Михайлов Михайлов за посланик на България в Катар, Наталия Евгениева Узунова за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.