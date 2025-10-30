"Възраждане" ще сезира КС за избирането на шефовете на ДАНС, ДАТО и ДАР

Ще внесем искане до Конституционния съд, с което да оспорим обнародвания във вторник законопроект, приет от мнозинството, с който се промени начина на избор на председател на ДАНС.

С обнародването му се отвори възможността за конституционна процедура, и ние изготвихме мотивирано искане до КС, събрахме подписи от ПГ на "Величие", и очакваме отговор от ПП-ДБ и от МЕЧ дали те също ще го подпишат, каза в кулоарите на парламента Петър Петров от "Възраждане", предаде репортер на БГНЕС.

За внасяне на искане до КС са необходими общо 48 подписа, а до момента ние имаме събрани 43, допълни Петров. В момента, в който получим необходимите подписи, ще входираме искането до КС, каза още депутатът.

Когато бъдат обнародвани идентичните законопроекти за промяна на ръководството на ДАР и на ДАТО, ще внесем и за тях искане за обявяване на противоконституционни. Най-вероятно ще направим същото и за правилата за избор на председател на ДАНС, които в момента ще се гласуват. Смятаме, че те нарушават принципите на Конституцията за разделението на властите, и за ролята на президентската институция като балансьор на тези три власти, допълни Петров.