Васил Терзиев: София не е просто град, с символ на свобода

“София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост”, написа във Фейсбук кметът на столицата Васил Терзиев по повод 148-та годишнина от освобождението на града.

“София е град, който е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред. И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост”, добави в публикацията си кметът.

Терзиев добави, че основен дълг е тази свобода да се запази жива не само на думи, но и на решения.

“Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна“, написа още кметът Терзиев.