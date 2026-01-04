IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Васил Терзиев: София не е просто град, с символ на свобода

Изказването му е по повод 148-та годишнина от освобождението на града

04.01.2026 | 19:53 ч. 36
БГНЕС

БГНЕС

“София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост”, написа във Фейсбук кметът на столицата Васил Терзиев по повод 148-та годишнина от освобождението на града.

“София е град, който е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред. И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост”, добави в публикацията си кметът.

Свързани статии

Терзиев добави, че основен дълг е тази свобода да се запази жива не само на думи, но и на решения.

“Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна“, написа още кметът Терзиев. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Васил Терзиев София град освобождение 148-ма годишнина
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem