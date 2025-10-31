Опозицията скочи на управляващите заради горивата: Нямате план, всявате паника

Нямате план, всявате паника като вкарвате този проект в петък следобед, заявиха по време на дебата по проекторешението за налагане на забрана върху износа на горива от опозицията.

Управляващите успокоиха, че в държавния резерв има запаси според изискванията на закона и подчертаха, че мярката за ограничаване на износа е превантивна, в полза на националната сигурност. Тя се налагала заради наблюдаваща се тенденция на засилване на износа на горива към страни, най-вече от региона, където цените са по-високи.

Както е известно, днес парламентът със 135 гласа „за“, четирима „против“ и 42 „въздържал се“ забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Точката влезе извънредно днес в програмата на депутатите.

Дебата откри Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, който посочи, че в момента на масата е един от най-значителните индустриални активи на България, „Лукойл“ е не само рафинерията в Бургас, а и съпътстващата инфраструктура. След наложените санкции явно се стига до ситуация, в която тези активи са подложени под риск – дали ще бъде намерен адекватен купувач или ще спре да функционира. Това са въпроси, решението на които обаче ще отнеме време, но държавата ни трябваше към днешна дата да е готова да реагира, коментира Богданов.

В момента, по думите му, има паническа реакция да се ограничи износът на горива от България, базирайки се и на разпоредба, която формално обявява вид извънредно положение у нас. Той отново поиска да бъдат изслушани премиерът, ресорните министри и и.ф. председател на ДАНС какво прави правителството, за да гарантира, че ще има горива на българския пазар и ще работи рафинерията.

Според Цончо Ганев от „Възраждане“ управляващите са искали да заграбят този бизнес, но са забравили, че от тях нищо не зависи. Според Ганев в държавния резерв има запаси за седем дни, за да бъдат посрещнати нуждите в страната. Опитвате се да скриете кризата, в която ни вкарвате, обвини той управляващите.

Ако бяхте управлявали, щяхте да знаете, че горивата се държат в данъчни складове с камери в реално време и във всяка една секунда знаем колко горива има в държавата, освободени в търговската мрежа, реагира председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), един от вносителите на проекта на решение. По думите му освободените горива в търговската мрежа, бензини и дизел са за около три месеца. Това не е държавният резерв, а горивата, които са в складовете сега, уточни депутатът.

Отделно държавният резерв трябва да има горива за три месеца, колко е точно, ще покаже проверката, допълни той.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ увери, че се следят пазарите, случващото се във връзка със санкциите в Европа, тенденциите на цените. След санкциите върху двете руски компании, има сериозна опасност не само у нас, но и в други европейски страни, в които те имат активи, да бъдат прекъснати веригите на доставки и да се стигне до проблем на пазарите на горива. В случая сме длъжни да вземем такива превантивни мерки, когато има опасност, поясни той.

Анализът на публичните данни показвал тенденция към сериозно увеличаване на износа към пазари, на които вече има недостиг на горива като в Сърбия, например. Това накарало управляващите да направят тази стъпка днес. Няма никаква паника за горива в България, няма данни, че имаме запаси за по-малко време, но за да сме сигурни, предлагаме и проверка на запасите, като смятаме, че законът не е нарушен, заяви Цонев.

Той информира, че другата седмица се очаква да бъдат взети и още мерки.

Данъчните складове за горива у нас са повече от 100 и в тях има достатъчно гориво. За да не стигнат цените 3,50 – 4,00 лв., както когато Асен Василев беше финансов министър, предлагаме днес да се гласува това решение, коментира и Делян Добрев. Когато спряхме руския петрол, горивата у нас станаха с повече от левче по-евтини, припомни той. От „Продължаваме промяната“ опонираха, че никога горивата не са били 4 лв. при тяхно управление.

Ивайло Мирчев ( ПП-ДБ) обяви, че парламентарната група ще подкрепи решението, но имат и известни притеснения, най-вече свързани с текста за митниците. В началото на войната в Украйна тогавашният служебен премиер Стефан Янев съобщи шокиращо число за 90-дневните запаси, сега цифрите не са по-различни, посочи той. Има фирми, които не внасят горива в резерва, каза още депутатът.

Асен Василев (ПП-ДБ) попита дали е изговорено с ЕС, че няма да има реципрочни мерки за износа от Европа към България. В момента 50% от запасите ни са в чужбина, ако ограничим нашия износ към Холандия, Унгария и др. страни от ЕС, сигурни ли сме, че ако тези запаси ни потрябват, те няма да ги ограничат като отсрещна мярка и така да се поставят под риск запасите ни, продължи той. Вашето поведение издава паника, защото най-вероятно нямате план и не знаете какво да правите, обърна се към управляващите бившият финансов министър. (БТА)