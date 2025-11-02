IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Товарният гигант Ан-124 "Руслан" кацна в София ВИДЕО

Самолетът с украинска регистрация презареди гориво у нас

02.11.2025 | 08:23 ч. 25
Снимка: Летище "Васил Левски"

Един от най-големите самолети в света кацна на летище „Васил Левски“ в София. Товарният гигант „Антонов Ан-124 Руслан“, който е с украинска регистрация, презареди гориво в София и отлетя по маршрута си.

Десетки ентусиасти проследиха полета му и очакваха неговото кацане на летище "Васил Левски", тъй като самолет с подобни впечатляващи размери и възможности се вижда рядко у нас.

„Антонов Ан-124 Руслан“ е с дължина от 69 метра, висок е 21 метра, а размахът на крилете на самолета е 73 метра.

„Руслан“ лети с круизна скорост от 800–850 километра в час и с едно зареждане е способен да премине над 15 хиляди километра. Товароспособността му е 150 тона.

 

