Ако изборите бяха днес: 30,8% гласуват за Радев, 19,3% за ГЕРБ и 12,9% за ПП-ДБ

30,8% от гласовете би спечелила партията на Румен Радев "Прогресивна България", ако изборите бяха днес. Това става ясно от нов анализ на социологическата агенция "Мяра", според който шест партии ще влязат в 52-ото Народно събрание.

След Радев се нареждат ГЕРБ-СДС с 19,3%, ПП-ДБ с 12,9%, ДПС-Ново начало с 10,6% и "Възраждане" с 7,9%.

БСП-Обединена левица е "на ръба" с резултат 4,1%.

Под бариерата за влизане в парламента остават МЕЧ с 3,6%, "Величие" с 2,5%, "Сияние" с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%.

Данните са от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". От агенцията подчертават, че те са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо54 000 души.