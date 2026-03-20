Норвежката принцесеса била "манипулирана и измамена“ от Епстийн

Норвежката престолонаследница Мете-Марит заяви в интервю, че съжалява за приятелството си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, опитвайки се да ограничи един от най-големите скандали, засегнали кралското семейство на страната, съобщава Ройтерс.

Публикуването на милиони документи за Епстийн от Министерството на правосъдието на САЩ предизвика шок по целия свят, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително престолонаследницата и висши норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати.

"Бях манипулирана и измамена“, каза Мете-Марит в интервю за обществения радио-телевизионен оператор NRK.

"Разбира се, бих искала никога да го не бях срещала“, каза тя за Епстийн.

Файловете показват честа комуникация между Мете-Марит и Епстийн, която се е случила дълго след като той се е признал за виновен през 2008 г. за сваляне на непълнолетно момиче. 52-годишната престолонаследница на Норвегия, която се извини на крал Харалд и кралица Соня в изявление от 6 февруари, не е обвинена в никакви престъпления.

Докато по-ранното медийно отразяване показваше, че Мете-Марит има връзки с Епстийн, новите документи показват по-широка връзка, което предизвика необичаен упрек от страна на премиера и доведе до искания тя да даде пълна информация.

Принцесата, съпруга на престолонаследника принц Хокон, е поддържала контакт с педофила от 2011 до 2014 г. и е отседнала в къщата му в Палм Бийч в продължение на четири дни по време на частно пътуване през 2013 г., показват американските документи.

"Никога не съм виждала нищо незаконно“, категорична е Мете-Марит.

"Това бяха приятелски отношения. Преди всичко той беше мой приятел. Но ако въпросът ви е дали връзката е имала друг характер, отговорът е "не“, категорична е принцесата.

Мете-Марит вече е казвала, че дълбоко съжалява за връзката си с опозорения финансист. Разкритията за Епстийн навредиха на репутацията ѝ, в момент, когато тя се справя с процес срещу 29-годишния си син от връзка, преди да се омъжи за престолонаследника.

Мариус Борг Хойби е изправен пред 38 обвинения, включително изнасилване на четири жени и нападение над бивши приятелки, и е изправен пред до 16 години затвор.