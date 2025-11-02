Няма нищо шокиращо, че Цеца развя българския флаг, откъде са корените ѝ?

Фондация "Македония" не вижда нищо шокиращо, че събската звезда Цеца развя българския флаг по време на концерт във Велес, Северна Македония. Комшиите скочиха като ужилени, но според Виктор Стоянов, председател на фондацията, социалните мрежи са се изпълнили „с изкуствено нагнетено „възмущение“

„През последните дни медиите и социалните мрежи отново се изпълниха с изкуствено нагнетено „възмущение“ – този път, защото певицата Цеца Ражнатович развя българското знаме по време на своя концерт във Велес. Нека припомним фактите. Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история“, това припомнят от фондация "Македония".

От фондацията напомнят, че винаги са защитавали правото на хората да се гордеят с истинските си корени и с историческата истина.

„Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява. Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал“, казват от фондацията.