Драснаха клечката на коли на инспекторка от ГИТ

Палежът е станал в Монтана

02.11.2025 | 13:52 ч. 17
Снимка: БГНЕС, архив

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. 

Изпълнителният директор на ГИТ  Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите  веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си, заявява министърът.

монтана запалени коли
