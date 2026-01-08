Забраниха бенгалския огън в Кран Монтана след трагичния пожар в бара

Забранява се бенгалският огън в заведенията в Кран Монтана, където преди дни се разрази огненият ад в бар Le Constellation. Там 40 души загинаха, а други 119 бяха ранени в новогодишната нощ.

Кметът Никола Феро нарече тази мярка “повече от наложителна”, след като според разследващите пожарът е започнал, когато бенгалски огън, закрепен за бутилки шампанско, е бил държан твърде близо до тавана, покрит с шумоизолираща пяна. От екипа на Феро заявиха, че са проверявали нивата на шум в бара, когато собствениците поискали да удължат работното време, но никога не са проверявали състоянието на панелите от пяна и дали са пожароустойчиви.

Кметът призна, че от 5 години не е имало проверки за безопасността на заведението. И допълни: “Съжаляваме - дължим го на семействата и ще поемем отговорност”. Но на въпрос дали ще се оттегли от поста си, Феро уточни: “Не искам да подавам оставка и няма да напуснем кораба сега, защото трябва да помогнем на хората”.