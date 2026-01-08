Грешки в софтуера продължават да застрашават китайските F-16V

Изтребител F-16V на Военновъздушните сили на Република Китай се разби по време на рутинна тренировъчна мисия на 6 януари, след излитане в 18:17 ч. от авиобаза Хуалиен, което е поредната от няколкото загуби на изтребители от службата поради инциденти през последните години. Местните медии съобщават, че компютърът на изтребителя е работил неизправно, което е довело до пространствена дезориентация на пилота, като компютърът на изтребителя е имал подобна неизправност няколко дни по-рано. Множество местни източници съобщиха, че след като изтребителите F-16A/B са модернизирани до стандарта F-16V, честотата на повреди в компютъра на изтребителите се е увеличила, което често води до системни повреди и понякога кара самолета да извършва неочаквани „фантомни завои“, които излагат на риск живота на пилотите. Лице, подало сигнал за тези софтуерни проблеми, също така твърди, че след като системата за управление на полета е била актуализирана до версия 4.3 през 2024-2025 г., са станали два инцидента във авиобазата Чиайи, при които F-16 са извършили силни „фантомни завои“, превишаващи ограниченията на крен без човешки контрол, пише MWM.

Информаторът, който разкри подробности относно неизправностите на изтребителите F-16V, отбеляза, че техните радарни приемници за предупреждение откриват източници на заплаха в изключително неточни посоки, което прави реакцията на заплахата напълно ненадеждна. Той потвърди, че процентът на повреди в компютрите на самолета след подобренията е много висок, отбелязвайки, че повреди през нощта или при облачни условия „биха били изключително опасни“, особено след като биха довели до повреда на всички електрически системи, докато „дори на резервния индикатор за положение не може да се вярва“. Вътрешният източник каза, че неочакваните прекомерни „фантомни завои“ не се дължат на загуба на съзнание, предизвикана от G-сила, а по-скоро на проблем с лоста за управление. Той добави, че подобен инцидент се е случил и миналата година, но не е бил публично оповестен.

Сериозни софтуерни проблеми с американските изтребители, които дезориентират пилотите или ги карат да не могат да контролират самолета си, далеч не са били изолиран случай

само на флота от F-16 на ВВС на Република Китай. На 19 октомври 2022 г. почти фатална катастрофа на F-35A във военновъздушната база Хил беше причинена от софтуерен проблем, който не позволи на пилота да прекрати последователността на кацане на изтребителя, тъй като той спря да реагира и рязко се наклони наляво. Пилот-изпитател на F-35, наблюдавал инцидента, си спомни, че самолетът „е изглеждал като напълно нормален F-35, преди очевидно да излезе от контрол... Когато се случиха трептенията, видях наистина големи движения на повърхността за управление на полета, засядания, клапи на задния ръб, кормилата, които сякаш се движеха доста бързо, вероятно с ограниченията на скоростта си, и огромни отклонения.“ Изтребител се постави в позиция „на практика без шанс за възстановяване“, заключи той.

През април 2019 г. беше установено, че японски пилот на F-35 е загубил пространствена ориентация, което го е довело до директна катастрофа в морето, което подхранва широко разпространени спекулации за проблеми, свързани със софтуера. F-16V използва авионика от „4+ поколение“ с много прилики с тази на F-35, като Военновъздушните сили на Република Китай започнаха да експлоатират изтребителите през ноември 2021 г., преди да получат последните 139 изтребителя F-16A/B, модернизирани до новия стандарт, в края на 2023 г. Доставките на изтребители F-16 Block 70, които използват много подобен софтуер и авионика, се сблъскват с многократни и постоянни забавяния поради производствени проблеми в Съединените щати. Република Китай остава в състояние на гражданска война с Китайската народна република на континентален Китай и няма международно признание като претендент за суверенитет над китайската нация. Статутът му на ефективен недържавен участник направи изключително трудно снабдяването с въоръжение в чужбина, като F-16 е единственият предложен изтребител, докато опитите за снабдяване с F-35 бяха отблъсквани повече от две десетилетия.