Ако „Лукойл” спре да работи, това би довело до огромен икономически срив

България приема първия си бюджет в евро на фона на санкции срещу „Лукойл”, които ще ударят приходите на държавата. Синдикати и работодатели скочиха на проектобюджета, стимулира ли сивия сектор, намалява ли работещите на светло, има ли друго решение, освен това да се вдигат данъците на работещите.

„Ние бюджета не сме го видели. Изтекоха два проектобюджета – на НОИ и НЗОК , истинският още не е. Доколкото разбрахме, след първоначалните реакции, той ще бъде пренаправен основно. Ще се увеличи минималната работна заплата – тя ще бъде 620 евро, а не както беше изтекло 605 евро. Оттам трябва да се сметне абсолютно целият бюджет отначало. Това МРЗ променя приходите и разходите в държавната план-сметка, както и потреблението”, каза за Нова телевизия лидерът на ПП и съпредседател на коалицията ПП-ДБ Асен Василев.

Василев сподели, че за него е било странно, че не са били изговорени общите параметри на бюджета, тъй като той не е въпрос на числа, а на политика. Необходимо е да е ясно какъв ще бъде ресурсът от данъците, какъв ще дойде от Европа и как всичко това ще бъде разпределено, допълни той. И подчерта, че вече е ясно, че бюджетът ще закъснее с поне една седмица.

Според Василев Министерството на финансите е предприело подхода, че всички трябва да са съгласни с предложения бюджет, но в коалиционно правителство това не работи.

Депутатът каза, че правителството ще вдигне пенсиите така, както е разписано в закона – по швейцарското правило. Той допълни още, че ако не бъде спазен законът, пенсиите драматично ще изостанат от нормалния стандарт на живот и ще се увеличи броя на хората под линията на бедност.

Василев коментира, че ще бъде спазен закона и за минималната работна заплата, може би ще се вдигне и майчинството. Той обаче заяви, че това, което липсва в бюджета е отговорност към бизнеса.

Депутатът каза, че бюджетният дефицит не може да се скрие, тъй като има ясни правила кое се брои за такъв.

Василев заяви, че „Лукойл” е започнал да плаща данъци през 2021 година.

„Данък печалба беше вдигнат до 50%, тъй като рафинерията е под санкции. От 2021 г. до началото 2024 г. бяха платили над 1 милиард данъци в хазната. Отделно има ДДС. Ако „Лукойл” спре да работи, тъй като е под санкции, това би довело до огромен икономически срив, което ще удари бюджета и заради рафинерията, и заради всички други индустрии, които ще бъдат засегнати”, каза той. И допълни, че не вижда правителството да прави опити да избегне санкциите.

Според него бюджет в евро и санкциите срещу „Лукойл” не могат да доведат страната ни до фалит. Но това може да доведе до много сериозни икономически сътресения и обедняване на държавата, подчерта Василев.

Асен Василев смята, че смяната на Наталия Киселова като председател на НС е било „изключително унизителна сцена” за нея.