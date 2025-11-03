Кийра Найтли забранила социалните мрежи на дъщерите си

Кийра Найтли разкри, че е забранила социалните мрежи в дома си, за да предпази децата си. 40-годишната актриса смята, че онлайн светът е ужасяващ. Звездата има 10-годишна дъщеря Еди и 6-годишна дъщеря Дилайла от съпруга си Джеймс Райтън.

"Намирам го за ужасяващо, защото има нерегулирани места и веднъж щом децата са на нерегулирани места, това са тези, от които искам да ги предпазя. Така че, в нашата къща, ние нямаме социални медии. На тях не им е позволено да са на устройства, ако не можем да виждаме какво гледат, тогава им е позволено да са на тях. Не знам дали това е правилно, нали знаете. Колко дълго мога да продължа да правя това? Не знам!", издаде Кийра пред "BBC Radio 4".

