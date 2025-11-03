Как са хванали обявения за мъртъв мъж? Говори директорът на парк "Пирин"

След като мъж бе обявен за мъртъв преди 12 години, тъй като нито близките му, нито полицията успяла да го открие, служители на природен парк "Пирин" го намериха.

На 30 октомври служители от парковата охрана извършиха проверка на сигнал за незаконно опъната палатка. Установяват лице, което се държи арогантно, не представя документи за самоличност, което наложило да се викне полиция на помощ. При самата проверка на полицията се установява, че лицето няма лична карта и това налага задържането му в полицейското управление, където се установява по-късно, че лицето има издаден смъртен акт и се води за починало.

Това коментира пред NOVA директорът на парк "Пирин" Росен Баненски.

Предполагаме, че е бил в парка около седмица, тъй като преди това охраната като е правила проверка на това място палатка не е имало, коментира той.

Мъжът се е държал с нашите служители лошо, обиждал ги е, отказвал е съдействие. До физически контакт не се е стигнало, тъй като парковата охрана няма право да задържа хора и да им взима документите, затова е извикана полиция, посочи той.

Бивакуване в парк "Пирин" може, но само на опреедели за целта места. Всяка палатка извън тези места будят съмнения и се правят проверки, посочи той.

Каква е историята на мъжа, на този етап не се знае със сигурност. Той е бил обявен за издирване от своите близки, но той се е укривал и е бил обявен за безследно изчезнал, а след това е обявен за мъртъв и заличен.