Ротацията на председателя на парламента и забавянето на бюджетната рамка се превърнаха в пореден епизод от сложната динамика в управляващата коалиция.

Стабилността на властта

"Толкова много БСП има в този бюджет, че в един момент опасността да се люшнем в истинско ляво започва да прозира през него. Драмата на Борисов не беше това, което той нарече преформатиране. Неговата драма е това, което три дни по-късно каза: "Сладурчетата даваха и аз ще давам". Това вече може да бъде началото на края", коментира PR експертът Диана Дамянова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя изрази тревога от факта, че държавната администрация продължава да живее в "привилегирован режим", докато частният сектор носи основната тежест на икономиката.

Социологът Добромир Живков вижда случилото се около ротацията като "буря в чаша вода" – демонстрация, нужна за оправдаване на емоционалния изблик на Борисов, но без реални последици за стабилността на коалицията.

"Виждаме, че стабилността съществува – избори няма да има. Всичко се фокусира върху осигуряването на ресурси за затваряне на бюджета и планирането на следващия. Вътре в коалицията няма голяма динамика", каза Живков пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на президента Радев, Дамянова видя в последните му публични изяви явен знак за политическа мобилизация.

"Президентът Радев вече не крие, че часовникът му тиктака и че иска да излезе на терена. Имаме един президент, който иска да излезе, обаче те не му дават избори. Имаме едни управляващи, които няма да му дадат избори", заяви PR експертът.

Живков допълни, че именно бъдещите президентски избори могат да внесат най-голяма динамика в системата.

"Ако Радев създаде партия, тя има потенциала да размести сериозно политическото статукво", каза социологът.