Маникюрите, подходящи за ноември

Ноември е тук! Потъваме в по-късната есен, още се наслаждаваме на шарения килим от пъстри листа навън, природата ни показва колко завладяваща може да бъде, но и се наслаждаваме на повече уютни вечери вкъщи. Скоро ще започне и празничния сезон, ще ходим на все повече събития. Кои са най-подходящите маникюри за мистичния ноември? Ето хитовете, според британския "Cosmopolitan".

Костенуркови нокти

Животинските мотиви са хит при дрехи, обувки, маникюри и аксесоари вече няколко години насам. Конкретно през ноември на мода се завръщат костенурковите нокти. Те са класически избор, стоят шик, не прекалено крещящи, но модерни и отличаващи се спрямо други животински принтове. Костенурковият маникюр съчетава земни и есенни цветове - тъмнозелено, маслинено зелено, кафяво, сиво, черно и т.н.

Лате нокти

В края на месеца ще започнем още повече да усещаме коледното настроение и наближаването на зимата, но все пак - през по-голямата си част ноември е типично есенен месец. Така че - няма как да минем без класиката - кафеникави, кремави, бежови нюанси. Те са най-популярни през есента. Заложете на нокти в такива цветове, които напомнят на любимото за студените месеци лате. Този неутрален маникюр отива на всичко и ви прави изискани.

