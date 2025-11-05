IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Маникюрите, подходящи за ноември

Вижте как да се лакирате

05.11.2025 | 19:56 ч. 1
Снимка: iStock/Maya23K

Снимка: iStock/Maya23K

Ноември е тук! Потъваме в по-късната есен, още се наслаждаваме на шарения килим от пъстри листа навън, природата ни показва колко завладяваща може да бъде, но и се наслаждаваме на повече уютни вечери вкъщи. Скоро ще започне и празничния сезон, ще ходим на все повече събития. Кои са най-подходящите маникюри за мистичния ноември? Ето хитовете, според британския "Cosmopolitan".

Костенуркови нокти

Животинските мотиви са хит при дрехи, обувки, маникюри и аксесоари вече няколко години насам. Конкретно през ноември на мода се завръщат костенурковите нокти. Те са класически избор, стоят шик, не прекалено крещящи, но модерни и отличаващи се спрямо други животински принтове. Костенурковият маникюр съчетава земни и есенни цветове - тъмнозелено, маслинено зелено, кафяво, сиво, черно и т.н.

Лате нокти

В края на месеца ще започнем още повече да усещаме коледното настроение и наближаването на зимата, но все пак - през по-голямата си част ноември е типично есенен месец. Така че - няма как да минем без класиката - кафеникави, кремави, бежови нюанси. Те са най-популярни през есента. Заложете на нокти в такива цветове, които напомнят на любимото за студените месеци лате. Този неутрален маникюр отива на всичко и ви прави изискани.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

красота нокти маникюр тенденции ноември
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem