Данъчен инспектор е осъден условно за подкупи

Главен инспектор в дирекцията на Националната агенция за приходите (НАП) в София е осъден условно за поискани 10 000 лева подкупи и получени 3000 лева.

Това реши на първа инстанция Софийският градски съд (СГС), който осъжда данъчния на 3 години затвор условно с 5-годишен изпитателен срок и глоба от 3000 лева.

Инспекторът е признат за виновен за това, че на два пъти е поискал и веднъж е получил подкуп от представител на фирма. В първия случай, през 2021 г. той поискал и получил пред хотел "Маринела" в София 3000 лева от пълномощник на фирма, за да не налага на дружеството обезпечителни мерки след данъчна ревизия.

На 10 февруари 2022 г. в сградата на НАП в Ихтиман данъчният поискал от пълномощника на същата фирма подкуп от 7000 лева, за да състави ревизионен доклад на дружеството, в който да запише, че данъчните му задължения са само за 6000 лева, макар в действителност да били по-големи.

Данъчният беше задържан при акция на полицията в Ихтиман през април 2022 г., когато лаконично беше съобщено за ареста му след поискан подкуп. От присъдата обаче става ясно, че той не е бил задържан при получаването подкупа от 7000 лева, който е поискал, тъй като няма такова обвинение и произнасяне на съда.

Инспекторът обаче е признат за виновен за това, че в продължение на две години е съставил 20 неверни протокола по различни проверки и данъчно-ревизионни производства, за което му е наложена условна присъда от две години и половина затвор, но в крайна сметка му е наложено общо наказание за двете престъпления от 3 години затвор, съобщи "Лекс".

Освен това му е наложена и забрана да заема държавна или общинска длъжност в данъчната администрация за 3 години. Данъчният трябва да плати и разноските по делото, които са за 2300 лева.

Присъдата не е окончателна и може да бъде атакувана в Софийския апелативен съд.