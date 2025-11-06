IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за 2 седмици: Перничанин отмъкна 165 бутилки олио от хипермаркет

Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния

06.11.2025 | 16:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Само за две седмици 21-годишен мъж от Перник е успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Той е привлечен като обвиняем, а кражбата е извършена в условията на продължавано престъпление в периода от 21 октомври до 3 ноември.

Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния.

След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

кражба на олио Перник полиция ОДМВР-Перник
