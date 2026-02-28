IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР призова българите в Израел да запазят спокойствие

По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб

28.02.2026 | 11:55 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, МВнР следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, допълва БТА. 

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР.

Призоваваме българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

МВнР Израел Иран кризисен щаб
България
