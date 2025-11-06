Борисов събра бизнеса в централата на ГЕРБ заради бюджета

Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, по чиято инициатива е проведена срещата с работодателите.

Вчера бизнеса и работодателите отказаха да участват в заседанието на Тристранния съвет, заради несъгласие с проектобюджет 2026 г.

В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП, информира Борисов.

Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции.

Тази година бюджетът е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета за 2026 г. и недоволството на работодателските организации.