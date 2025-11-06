IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Борисов събра бизнеса в централата на ГЕРБ заради бюджета

Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции

06.11.2025 | 13:08 ч. Обновена: 06.11.2025 | 13:24 ч. 14
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, по чиято инициатива е проведена срещата с работодателите. 
Вчера бизнеса и работодателите отказаха да участват в заседанието на Тристранния съвет, заради несъгласие с проектобюджет 2026 г. 
В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП, информира Борисов. 

Свързани статии

Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството.
Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме. Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции.

Тази година бюджетът е коалиционен и аз няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета за 2026 г. и недоволството на работодателските организации.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борисов работодатели среща бюджет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem