IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Дрогиран шофьор мина на червено, излетя от пътя и "се приземи" пред болница в Бургас

33-годишният мъж е задържан

06.11.2025 | 15:53 ч. Обновена: 06.11.2025 | 15:55 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ-Бургас. Инцидентът е станал малко около 12,23 часа.
В района на кръстовището на бургаските улици "Струга" и "Стефан Стамболов" възниква катастрофа, при която лек автомобил "Форд куга", движещ се от кръгово кръстовище "Трапезица" в посока УМБАЛ Бургас, изпреварвайки престояващите на червен сфетофар автомобили отляво чрез навлизане в лентата за насрещно движение, блъска странично правомерно движещия се по ул. "Стефан Стамболов" в посока централна градска част лек автомобил "Ауди".

От сблъсъка лекият автомобил "Форд" отскача и спира в крайпътен озеленителен пояс.  Водачът му е 33-годишен карнобатлия.,

Свързани статии

При катастрофата няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Втората проба на водача на "Форд"-а  била положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин. 

Констатирано е, че до момента шофьорската му книжка е била отнемана три пъти за шофиране след употреба на алкохол. 33-годишният карнобатлия е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дрогиран шофьор излетя пътя приземи се болница Бургас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem