Дрогиран шофьор мина на червено, излетя от пътя и "се приземи" пред болница в Бургас

Дрогиран шофьор предизвика зрелищна катастрофа в градинката пред УМБАЛ-Бургас. Инцидентът е станал малко около 12,23 часа.

В района на кръстовището на бургаските улици "Струга" и "Стефан Стамболов" възниква катастрофа, при която лек автомобил "Форд куга", движещ се от кръгово кръстовище "Трапезица" в посока УМБАЛ Бургас, изпреварвайки престояващите на червен сфетофар автомобили отляво чрез навлизане в лентата за насрещно движение, блъска странично правомерно движещия се по ул. "Стефан Стамболов" в посока централна градска част лек автомобил "Ауди".

От сблъсъка лекият автомобил "Форд" отскача и спира в крайпътен озеленителен пояс. Водачът му е 33-годишен карнобатлия.,

При катастрофата няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Втората проба на водача на "Форд"-а била положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин.

Констатирано е, че до момента шофьорската му книжка е била отнемана три пъти за шофиране след употреба на алкохол. 33-годишният карнобатлия е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.