Как да създадем новогодишни обещания, които не се провалят

Всяка година през декември достигаме до един и същ културен сценарий: изчистваме старото, обявяваме смела промяна на 1 януари и караме така няколко вдъхновени седмици, докато реалността отново ни настигне. Но какво ще стане, ако новогодишните решения не трябва да бъдат драматични, натоварени с вина обещания? А вместо това да се превърнат в смислени, малки и устойчиви стъпки, които растат заедно с нас самите?

Защо повечето новогодишни решения се провалят – и какво ни показва това?

Хората имат добри намерения, но много решения се раждат от емоция, а не от организиран подход. Много хора се отказват още в първите седмици – не защото нямат воля, а защото целите са неясни, прекалено големи или без конкретен план. Превръщането на желанието („да съм по-здрав“) в реалистичен план изисква яснота, обратна връзка и навик за действие.

Принципи за създаване на смислени новогодишни решения

Бъдете конкретни и обвързани със срокове

„Ще тренирам повече“ е пожелание. „30 минути бързо ходене, 4 пъти седмично за 12 седмици“ е план.

Избирайте цели, които зависят от вас

Един пример, ако пишете книги: „Ще изпратя 3 заявки до издатели този месец“ зависи изцяло от вас. „Ще стана бестселър“ – не. Този пример може да се използва и в сферата на предприемачеството, собствения бизнес, в работата, в личния живот.

Стремете се към яснота и умерено предизвикателство

Целите трябва да бъдат изпълними, но да ви извеждат леко извън зоната на комфорт.

