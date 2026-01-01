10 холивудски актьори с най-лоша хигиена, сред тях... Брад Пит!

Мнозина биха предположили, че да си холивудски актьор е една от най-бляскавите професии.

И все пак много известни личности са говорили за недостатъка на работата си – необходимостта да работят в непосредствена близост до миризливи колеги.

Сред обвинените, че оставят неприятна миризма на снимачната площадка, са холивудските любимци Брад Пит и Матю Макконъхи, които изненадващо бяха разкритикувани от недоволните си колеги.

А ето и кои са 10-те холивудски актьори с най-лоша хигиена:

Брад Пит

Макар че може да е благословен с перфектен външен вид и чар, твърди се, че бившият съпруг на Дженифър Анистън и Анджелина Джоли (на основната снимка) има лоши хигиенни навици, което си е сериозен недостатък!

През 2009 г. колегата на Брад от „Гадни копилета“ Илай Рот каза пред Entertainment Weekly, че понякога Брад заменя вземането на душ със замазването на потта с бебешки кърпички.

„Той сподели, че когато се потите и нямате време да се изкъпете, просто вземате бебешка кърпичка и я разтривате под мишниците си.“

Илай също така твърдеше, че Брад му е казал: „Имам шест деца. Всичко, което трябва да направя, е просто да ги избърша набързо няколко пъти под дупето с кърпичка.“

Преди години самият Брад беше споделял, че бившата му годеница Гуинет Полтроу (двамата бяха сгодени в края на 90-те) го е научила сутрин да си мие лицето.

Източник: Tialoto.bg