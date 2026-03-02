IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Надежда Нейнски и Мартин Макдауъл обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран

Външтияг министър е поставила въпроса за отпадане на визите за българи и седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

02.03.2026 | 23:03 ч. Обновена: 02.03.2026 | 23:03 ч. 8
Снимка: МВнР

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в България, обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран, като акцент бе поставен върху гаранциите за сигурност за Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта. Това съобщиха от Министерството на външните работи на сайта си.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Свързани статии

Министър Нейнски постави въпросът за отпадането на визите за българи, които желаят да посетят САЩ. Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на отношенията в областта на технологиите, отбраната и енергетиката. Бе обсъдено участието ни на Трансатлантическата среща за газова сигурност и в частност вертикалният газов коридор. Българският външен министър подчерта необходимостта от дерогация за "Лукойл" до успешното приключване на преговори за продажба. Отчетен бе интересът на американски компании, добиващи и доставящи втечнен газ, за разширяване на тяхното присъствие и инвестиционна дейност в България.

България изрази желание да се включи в инициативата Pax Silica в контекста на сътрудничество в областта на високите технологии, изкуствения интелект и центровете за данни. Обсъден бе и напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" с американската технология AP-1000, добавят от министерството.

По-рано днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с колегите си от Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за ситуацията в Близкия изток.

Преди това Нейнски разговаря и с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.

