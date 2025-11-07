IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за 26 секунди: Реши ли се съдбата на Лукойл?

Анализ на тези теми в дебат в студиото "Директно" с председателя на Института за енергиен мендижмънт Калоян Стайков и старши икономиста в Института за пазарна икономика Адриан Николов

07.11.2025 | 20:25 ч.

Двадесет и шест секунди. Толкова продължи днешното заседание на парламентарната комисия по енергетика.

Двадесет и шест секунди, в които беше приет законопроект, засягащ една от най-големите компании в страната . Без дебати. Без въпроси. Без нито едно изказване. Без опозиция.

С изречението: „Откривам заседанието... няма против... приемаме“. Така се реши съдбата на "Лукойл".

Комисията единодушно гласува разширяване на правомощията на така наречения "особен управител" в компанията – човекът, който оттук нататък ще има контрол върху ключови решения в енергийния сектор, но без да подлежи на административен и съдебен контрол.

На този фон бюджетът за 2026 година – документът, който трябва да даде посока на държавата за следващите 12 месеца, се превърна в поредното поле на остър политически и обществен сблъсък.  

Анализ на тези теми в дебат в студиото "Директно" с председателя на Института за енергиен мендижмънт Калоян Стайков и старши икономиста в Института за пазарна икономика Адриан Николов.

Тагове:

особен управител Лукойл Директно Bulgaria ON AIR Калоян Стайков Адриан Николов
