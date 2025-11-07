Само за 26 секунди: Реши ли се съдбата на Лукойл?

Двадесет и шест секунди. Толкова продължи днешното заседание на парламентарната комисия по енергетика.

Двадесет и шест секунди, в които беше приет законопроект, засягащ една от най-големите компании в страната . Без дебати. Без въпроси. Без нито едно изказване. Без опозиция.

С изречението: „Откривам заседанието... няма против... приемаме“. Така се реши съдбата на "Лукойл".

Комисията единодушно гласува разширяване на правомощията на така наречения "особен управител" в компанията – човекът, който оттук нататък ще има контрол върху ключови решения в енергийния сектор, но без да подлежи на административен и съдебен контрол.

На този фон бюджетът за 2026 година – документът, който трябва да даде посока на държавата за следващите 12 месеца, се превърна в поредното поле на остър политически и обществен сблъсък.

Анализ на тези теми в дебат в студиото "Директно" с председателя на Института за енергиен мендижмънт Калоян Стайков и старши икономиста в Института за пазарна икономика Адриан Николов.