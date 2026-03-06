Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева, пише в позиция лидерът на ДПС - Ново начало, Делян Пеевски.

По-рано днес българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурор и политически лидер, "санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

"За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.

Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината.

Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” - ППДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество", съобщават още от пресцентъра на партията.