Пеевски: Фалшивият свят на Сорос трябва да бъде разрушен

"Прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа", се казва в съобщение на лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, изпратено до медиите.

"Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси", добави още депутатът.

"Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии", се казва още в съобщението на Пеевски.

По думите му представителите на тези организации са се самопровъзгласили за “единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България”.

"Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен", призова Пеевски.

Депутатът обяви, че ДПС-НН внася в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

“Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги. Призовавам ги - не се страхувайте!”, добави лидерът на ДПС-НН.

"Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи", добави Пеевски.