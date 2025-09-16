Ванс разкритикува финансираните от Сорос групи за “подхранване на омраза“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочи леви филантропи като Джордж Сорос и други неправителствени организации за разпалване на лява омраза срещу хора като консервативния активист Чарли Кърк.

Кърк, консервативен активист, известен с дебатите си в университета, беше застрелян и убит миналата седмица. Властите арестуваха 22-годишния Тайлър Робинсън в петък и очакват повдигане на обвинения.

Ванс посочи статия в лявото списание The Nation за смъртта на Кърк и твърди, че авторът умишлено е “лъгал“ за нещо, което Кърк е казал по расови въпроси.

В статията се твърди още, че Кърк е “расист, трансфоб, хомофоб и женомразец“ и не заслужава да бъде празнуван.

Ванс разкри, че финансираната от Сорос фондация “Отворено общество“ и фондация “Форд“ са финансирали “отвратителната статия“ в The Nation, която според него “оправдава смъртта на Чарли“.

Вицепрезидентът обеща, че федералното правителство ще работи за “разрушаването на институциите, които насърчават насилието и тероризма в собствената ни страна“ през следващите месеци и призова последователите си да бъдат търпеливи с напредъка си.

Ванс призна, че е необходима повече политическа цивилизованост и единство в страната, но отхвърли идеята, че и двете страни на политическата ориентация са виновни.

“Това не е проблем “и на двете страни. Статистически факт е, че повечето от лунатици в американската политика днес са горди членове на крайната левица”, каза вицепрезидентът.

Надигайки глас, Ванс заяви, че “няма единство“ с радикалната крайна левица, която все повече подхранва насилието срещу членове на администрацията на Тръмп.

“Няма единство с някой, който лъже за казаното от Чарли Кърк, за да извини убийството му... няма единство с хората, които празнуват убийството на Чарли Кърк и няма единство с хората, които финансират тези статии, които плащат заплатите на тези симпатизанти на терористите“, каза Ванс.

В отговор на критиките на вицепрезидента говорител на фондация “Отворено общество“ заяви пред Daily Mail, че организацията “еднозначно е осъдила ужасяващото убийство на Чарли Кърк“.

“Позорно е да се използва тази трагедия за политически цели, за да се разделят опасно американците и да се атакува Първата поправка“, каза говорителят в отговор на забележките на Ванс.

Фондация “Форд“ поясни в изявление, че не е предоставяла финансиране на списание “The Nation“ от 2019 г. насам и осъди политически мотивираното насилие. “Убийството на Чарли Кърк беше ужасяващ акт на насилие“, заяви фондацията пред „Дейли Мейл“. „Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството и близките му”, се казва в изявлението на фондацията.

Вицепрезидентът уточни, че администрацията на Тръмп няма да преследва “конституционно защитена реч“, а по-скоро “мрежите от неправителствени организации, които подбуждат, улесняват и участват в насилие“.

Ванс говори за смъртта на Кърк в радиопредаването на бившия активист, като гост-водещ на програмата от офиса си в Белия дом.

Вицепрезидентът също така покани в програмата зам.-началника на кабинета Стивън Милър, за да говори за целите им да “идентифицират, разрушат и разбият“ левите организации, които организират и насърчават физическо насилие.

Милър призна, че изпитва “невероятна тъга и гняв“ след смъртта на приятеля си и се закле да насочи гнева си към действия срещу левицата.

“Работата с гнева е, че нефокусираният гняв или сляпата ярост не е продуктивна емоция, но фокусираният гняв, праведният гняв, насочен за справедлива кауза, е един от най-важните фактори на промяната в човешката история“, каза Милър.

“Амин“, отговори Ванс.