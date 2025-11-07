Безлов за решението за Лукойл: Вероятно САЩ са отказали отсрочка

Спирането на работата на рафинерията в Бургас ще създаде много тежка ситуация на пазара на горива не само в България, а и на Балканите, тъй като тя е най-голямата рафинерия на полуострова. Това каза Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

България е в ситуацията да предприеме бързи стъпки (след като САЩ отказаха да разрешат сделката за продажба на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл" на швейцарската търговска компания Gunvor – бел. ред.), тъй като в противен случай рафинерията трябва да спре работа на 21 ноември, отбеляза Безлов.

Според него възникват подозрения, че особеният управител, който се очаква да бъде назначен в „Лукойл“, може да отиде в крайност, при която да се страхуваме, че български клиентели ще се възползват.

С евентуалното назначаване на особен управител страната ни следва модела на Германия, но Безлов изтъкна, че доверието в институциите в България е значително по-ниско и възникват съмнения какво ще се случи. Той посочи два ключови момента за разбирането какво предстои.

Първият е човекът, който ще бъде предложен за особен управител – какви са опитът и квалификацията му, дали действително може да управлява с такива гигантски правомощия на практика най-голямата икономическа група в страната.

„Освен рафинерията в Бургас, „Лукойл“ има още четири дружества с огромни обороти за мащабите на страната ни.“

Вторият важен момент е как американската страна ще реагира на това лице и дали ще приеме, че то не е свързано с руски интереси, посочи Безлов и добави, че от ключово значение ще бъде също дали особеният управител ще може без сътресения да премине през 21 ноември и през следващите месеци, така че рафинерията да продължи да работи.

България вероятно е направила опит да поиска отсрочка, имаше индикации и че предложеният нов собственик ще поиска такава, но администрацията на президента Доналд Тръмп действа радикално и много бързо, отбеляза гостът.

„Твърди се, че правителството има контакти с американската страна и вероятно ни е отказано такова забавяне“, посочи той.

В Германия, която също поиска и получи отсрочка, положението е различно, тъй като там има три рафинерии с участие на „Роснефт“, чиито приходи нямат нищо общо с руската страна и тя не може да се възползва от работещите в страната рафинерии, обясни Безлов.

В България, а също и в Сърбия и Румъния, случаят не е такъв, добави той.

Ще се стигне ли до криза с горивата?

Правителството не дава информация колко голям е резервът на страната, знае се, че част от него не се държи в България, отбеляза анализаторът.

„Резервите дават буфер, но не решават въпроса с безпроблемното функциониране на рафинерията, защото тя трябва да продължи да купува суровини, ако иска да не е губеща. Трябва да може да изнася, ако иска да е рентабилна“.

Но България вече ограничи износа за Сърбия и Македония, припомни Безлов.

Той допълни, че „Нефтохим“ е твърде голяма рафинерия и българският пазар не ѝ е достатъчен. За да бъде рентабилна, са ѝ нужни определени външнотърговски операции.

