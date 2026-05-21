Заради Курбан Байрам: опашката преди "Капитан Андреево" е 14 км

За последното денонощие през граничния пункт са преминали 2596 товарни композиции

21.05.2026 | 16:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Расте колоната от товарни автомобили на магистрала „Марица" преди Граничния контролно-пропускателен пенкт „Капита Андреево". По обяд опашката бе 12 километра, а след 15:00 часа днес дължината е вече 14 километра - до пътен възел „Свиленград", съобщиха за БТА от граничния ни пункт с Турция.

Вчера струпването на камиони на аутобана бе в разстояние на около 10 километра, казаха и от сектор „Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР в Хасково. Оттам коментираха, че основни причини за „тапата" са усиленият трафик и наближаващият голям мюсюлмански празник Курбан Байрям от 26 до 30 май. 

В момента времето за преминаване през двата съпределни пункта „Капитан Андреево" и „Капъкуле" е около 18 часа за товарните автомобили, уточниха още от българският пункт.

По данни на Агенция „Митници", за последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през „Капитан Андреево" са преминали общо 2596 товарни композиции - 1221 на „вход" и 1375 на „изход", което е близо до максималния капацитет.

 

Тагове:

опашка камиони АМ Марица Капитан Андреево
