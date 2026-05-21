Кралицата имала големи очаквания Андрю да стане търговски представител

Нови документи разкриват, че покойната кралица Елизабет II е била "много нетърпелива“ бившият принц Андрю да бъде назначен за търговски пратеник на Обединеното кралство, съобщава АР.

В четвъртък правителството на Обединеното кралство публикува поверителните документи, свързани с назначението, само месеци след като законодатели обвиниха брата на краля, че е предпочел приятелството си с Джефри Епстийн пред нацията.

"Кралицата е много нетърпелива херцогът на Йорк да поеме важна роля в насърчаването на националните интереси“, пише ръководителят на британската търговска организация в писмо.

Участието на покойната кралица ще потвърди предишните убеждения, че монархът е имал слабост към сина си - емпатия, която може да е повлияла на липсата ѝ на решителност при справянето с твърденията за връзка на Андрю с Епстийн.

През февруари законодателите одобриха предложение, изискващо публикуване на документите, след като бившият принц, сега известен просто като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, беше арестуван по обвинения, свързани с твърдения, че е споделял правителствени доклади с Епстийн, докато е бил търговски пратеник.

Министърът на търговията Крис Брайънт заяви в писмено изявление до законодателите, че "не сме открили доказателства, че е била извършена официална проверка или процес на проверка“, преди Андрю да бъде назначен на поста.

"Няма и доказателства, че това е било обмисляно. Това е разбираемо, тъй като това ново назначение е продължение на участието на кралското семейство в работата по насърчаване на търговията и инвестициите след решението на херцога на Кент да се откаже от задълженията си като заместник-председател на Борда за отвъдморска търговия“, каза министър Брайънт.

Той добави, че правителството сътрудничи с полицията по разследването им на Маунтбатън-Уиндзор и евентуално неправомерно поведение на публична длъжност.

Андрю беше лишен от кралската си титла миналата година, тъй като крал Чарлз III се опита да изолира монархията от нарастващите последици от скандала "Епстийн". Бившият принц е служил като специален пратеник за международна търговия от 2001 до 2011 г., когато е бил принуден да се откаже от поста си поради опасения относно връзките му със съмнителни фигури в Либия и Азербайджан.

Ходът последва публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони страници документи, свързани с Епстийн. Тези файлове показват как богатият финансист е използвал международна мрежа от богати, влиятелни приятели, за да придобие влияние и да експлоатира сексуално млади жени и момичета.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор категорично отрича всякакви нарушения.