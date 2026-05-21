Съдът допусна разпит на полицай и видеотехническа експертиза по делото срещу Димо Алексиев

Софийският градски съд допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев.

Защитата на подсъдимия многократно е изразявала съмнения относно автентичността на събраните доказателства, като още през лятото на 2025 година поиска експертиза на записите от камерите на полицаите заради подозрения за манипулации.

По-долната инстанция осъди Алексиев на една година и шест месеца затвор при общ режим по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.

Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени.

Припомняме, че ноември 2024 г. Алексиев бе заловен да шофира пиян. Кръвната му проба показа 1,68 промила алкохол. Спрямо него бе взета мярка за неотклонение "домашен арест". Прокуратурата обжалва съдебното определение.

През февруари 2025 г. прокуратурата предаде актьора на съд. На Димо Алексиев бе наложена мярка "подписка". Той не се прина за вионовен по повдигнатото му обвинение за шофиране с 1,68 промила алкохол.

Ситуацията около задържането беше допълнително усложнена от твърдения в публичното пространство, че при отвеждането си към ареста Алексиев е предложил подкуп от 1000 лева на служителите на реда. Самият той обясни тогава пред съда, че е осъзнал грешката си, отбил е автомобила и е възнамерявал да повика такси малко преди пристигането на органите на реда.

Случаят е усложнен от факта, че настоящото нарушение е извършено в период, в който телевизионният водещ вече е изтърпявал друга условна присъда. Тя е влязла в сила през 2022 година и предвижда три месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок заради идентично шофиране в нетрезво състояние през 2021 година.