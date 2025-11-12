IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Движение по АМ „Тракия“ край Пловдив ще е в изпреварващата лента

Причината е полагане на асфалт

12.11.2025 | 08:17 ч. 0
АПИ

АПИ

Днес между 8:00 и 18:00 ч. временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив.

Причината е извършване на асфалтови дейности. Те ще се изпълняват в платното за София при 137-ия км и в участъка между 140-ия и 142-ия км на автомагистралата, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента. Ограничено ще бъде движението в активната и аварийната лента.

От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта.

АПИ Тракия движение
