IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Премиерът Желязков: Третият транш по ПВУ ще е 1,6 млрд. евро

Благодаря на ЕК за доверието към правителството, добави той

12.11.2025 | 10:46 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Министър-председателят Росен Желязков откри днешното заседание на Министерски съвет с думите, че страната ни ще получи 440 млн. евро втори транш по ПВУ,

“Това е плащане по плана от три години. То показва, че когато има политическа воля, експертиза и желание може да убеди ЕК в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, но и предпоставка за получаването на трети. Ние очакваме 1,6 млрд. да постъпи в рамките на настоящата година, но тук са и най-тежките реформи.  С тези плащания ние гарантираме финансовата система и реформите, които сме поели”, каза премиерът и поздрави министрите за работата им. 

Желязков обясни, че Народното събрание ще продължи работата си по реформите в енергетиката, образованието, прането на пари, обществени поръчки, върховенството на правото. 

Свързани статии

“Сигурен съм, че правителството и управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което не просто беше забравено, а отречено през последните години. Искам специално за благодаря на ЕК за доверието към българското правителство. Ние не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-работещите правителства”, каза още Желязков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков министър-председател МС заседание ЕК ПВУ плащания
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem