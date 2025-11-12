Премиерът Желязков: Третият транш по ПВУ ще е 1,6 млрд. евро

Министър-председателят Росен Желязков откри днешното заседание на Министерски съвет с думите, че страната ни ще получи 440 млн. евро втори транш по ПВУ,

“Това е плащане по плана от три години. То показва, че когато има политическа воля, експертиза и желание може да убеди ЕК в същото. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели, но това е не само получаване на втори транш, но и предпоставка за получаването на трети. Ние очакваме 1,6 млрд. да постъпи в рамките на настоящата година, но тук са и най-тежките реформи. С тези плащания ние гарантираме финансовата система и реформите, които сме поели”, каза премиерът и поздрави министрите за работата им.

Желязков обясни, че Народното събрание ще продължи работата си по реформите в енергетиката, образованието, прането на пари, обществени поръчки, върховенството на правото.

“Сигурен съм, че правителството и управляващото мнозинство ще се справят с това огромно предизвикателство, което не просто беше забравено, а отречено през последните години. Искам специално за благодаря на ЕК за доверието към българското правителство. Ние не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-работещите правителства”, каза още Желязков.