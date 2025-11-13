Задържаният с 4,23 промила: Пих водка и излязох да се поразходя с колата

Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол в кръвта, засечен на 10 ноември в пловдивското село Врачеш. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.

"Бяхме на наряд по време на специализирана полицейска операция в малки и отдалечени населени места. Около 16 часа забелязахме автомобил, който криволичеше по пътя. Подадохме сигнал за спиране.

Колата спря, шофьорът слезе и тръгна да се отдалечава в противоположна посока. След като го застигнахме, усетихме силен мирис на алкохол и извикахме колегите от РПУ – Ботевград, за да го тестват. Пробата показа 4,23 промила алкохол". Това обясни командирът на отделение към „Жандармерията” в София Стоян Петков в ефира на NOVA.

Полицаят уточни, че мъжът стоял на краката си,

разбирал какво му се говори, но "бил силно алкохолно повлиян".

Жандармеристът Кристиян Бориславов, който също е бил на място подчерта, че заловеният шофьор не бил особено съгласен да се подложи на теста за употреба на алкохол.

"Опита се да провали пробата, но не успя. След няколко опита даде валидна проба, която показа 4,23 промила", обясни той.

Мъжът казал, че пил водка от обяд и решил да се поразходи с автомобила.

Справка на NOVA показва, че заловеният с алкохол зад волана има 17 акта, 16 фиша, задържане с 2,02 промила, а миналата година – с 3,63 промила. Вероятно му е било отнето свидетелството за управление, но е изтърпял наказанието си.