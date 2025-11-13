НС ще обсъди промените във върнатия от Радев закон за” Лукойл"

Очаква се днес Народното събрание да обсъди промените в закона, които се отнасят до назначаването на особен търговски управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, след като бяха върнати от държавния глава Румен Радев.

Очаква се точката да бъде включена извънредно още в началото на днешното пленарно заседание.

Вчера президентът Румен Радев наложи вето върху разпоредби от закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с мотива, че поправките на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне към неопределен кръг от трети лица. Това, според държавния глава, отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.

Народното събрание ще обсъди отново промените в закона, като се очаква мнозинството да преодолее президентското вето, както се случи на свиканата извънредна енергийна комисия късно вчера.

Управляващите дадоха заявка да обявят името или имената на особения търговски управител, след като ветото бъде преодоляно.

В дневния ред на депутатите са и четири законопроекта на първо четене за промени в Кодекса на труда. Единият, внесен от управляващите, а останалите три от ПП-ДБ. Предложението на управляващите предвиждат родителите на деца до 12 г. да могат да работят дистанционно по време на лятната им ваканция.

На първо четене влизат и три отделни законопроекта за изменения в закона за Националната служба за охрана, внесени от МС, "Възраждане", ДПС - НН.

Правителството предлага колите на Службата да бъдат прехвърлен на Администрацията на президента, предложенията на "Възраждане" предвиждат депутатите да не могат да се охраняват от НСО, а законопроектът на ДПС-НН въвежда забрана за предоставянето на лични автомобили на НСО, както и забрана лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение.

В дневния ред са и четири законопроекта за промени в закона за МВР. Предложени от ПП-ДБ текстове предвиждат диференцирано заплащането на труда на служителите в МВР, което да доведе до по-високи заплати на тези, които са натоварени с преки полицейски функции.