ГЛУХАРЧЕ - билката ЧУДО, което пречиства тялото, подкрепя сърцето и държи холестерола в норма. На ексклузивна цена!

13.11.2025 | 09:55 ч. Обновена: 13.11.2025 | 10:01 ч.
freepik.com

freepik.com

Глухарчето (Taraxacum officinale) е една от най-мощните и полезните билки за човешкото тяло. В продължение на векове тя се използва за подпомагане на черния дроб, бъбреците и общия тонус. Днес съвременната наука потвърждава неговия удивителен профил от фитонутриенти и широк спектър от благотворно влияние. 
 
Висококачествен натурален Екстракт от Глухарче, създаден от екип на БАН, вече е достъпен за вас на специална цена. Можете да поръчате още сега от ТУК.  
 
Ето как глухарчето помага на организма: 
 
Пречиства организма от вредни елементи. Активните му съставки стимулират естествените процеси на детоксикация, като подпомагат изхвърлянето на натрупани токсини и метаболитни отпадъци. Това е като "рестарт" за организма и връща чувството за лекота и чистота отвътре. Още за действието, вижте ТУК.  
 
Пречистване и подпомагане на черния дроб. В модерния начин на живот черният дроб е постоянно натоварен. Глухарчето има мощни хепатопротективни свойства - помага за пречистване и регенерация на черния дроб, както и за метаболизиране на мазнините. 

 
Баланс на холестерола. Благодарение на високото съдържание на фитостероли и полифеноли, глухарчето допринася за нормалните нива на липидите в кръвта, като подпомага съхраняването на "добрия" холестерол (HDL) и контрола над "лошия" (LDL). Още за ползите от приема, вижте ТУК

Глухарче

Подкрепа за сърдечно-съдовата система. Глухарчето не само съдейства за укрепване на сърдечния мускул, но и подобрява еластичността на кръвоносните съдове и подпомага кръвообращението. Това означава по-ефективно снабдяване на цялото тяло с кислород и хранителни вещества – фундамент за жизненост и енергия. 
 
Антиоксидантна защита. Представете си активните вещества в глухарчето като малка армия от телохранители за клетките. Неутрализират вредните свободни радикали, които ускоряват стареенето и увреждат тъканите. Това е от съществено значение за ефективно противодействие срещу ежедневния стрес и замърсяванията
 
Открийте силата на тази „билка чудо“ и внесете повече здраве и енергия в ежедневието си. Вземете своя Екстракт от Глухарче на специална промо цена още днес ТУК

